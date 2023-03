O que pode a igreja fazer com padres acusados? Suspender? Retirar de funções que envolvam crianças? Uma discussão com bispos e um canonista

E afinal, o que pode – e o que deve – um bispo fazer com um padre acusado de abusos sexuais? Suspendê-lo preventivamente? Retirá-lo de determinadas funções que possam ser propícias ao contacto com crianças e jovens (ou adultos vulneráveis)? O debate tornou-se presente esta semana depois de o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, ter dito que não se pode suspender um padre acusado de abusos “sem que haja factos comprovados, sujeitos a contraditório”, bem como um processo canónico na Santa Sé. Mas dois comunicados hoje mesmo divulgados tornaram-na de novo premente, ao dar conta do afastamento temporário de três padres, que ficam impedidos de exercer funções públicas: dois em Angra e um em Évora.