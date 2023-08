Caso Ihor: família do migrante espera que os inspetores condenados sejam presos "na próxima semana"

Para que um condenado num qualquer processo seja preso depois de esgotar todos os recursos é preciso que o caso em que foi julgado faça um caminho físico. Por exemplo: do Tribunal Constitucional “desce” para o Supremo que manda “baixar” para a primeira instância onde é emitida a ordem de prisão.

No caso que levou à condenação de três inspetores do SEF por ofensas corporais que resultaram na morte de Ihor Homeniuk, um juiz do Supremo já mandou o processo para o Tribunal Criminal de Lisboa e agora só falta que um juiz emita um mandado de prisão.