Mais de 41 mil nascimentos no 1.º semestre: natalidade volta a aumentar depois de quebra histórica na pandemia

Como nos anos anteriores, a maioria dos recém-nascidos encontram-se em Lisboa (12.613) e Porto (7.550). Por oposição, os distritos do interior – nomeadamente Portalegre (253), Bragança (305) e Guarda (308) – registam os valores mais baixos. Janeiro foi o mês com mais nascimentos.

Pelo segundo ano consecutivo, o número de nascimentos em Portugal voltou a aumentar nos primeiros seis meses do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), 41.892 recém-nascidos realizaram o teste do pezinho ao abrigo do Programa de Rastreio Neonatal, noticiam o Jornal de Notícias e o Público .

Testes do pezinho por distrito

Este número não corresponde à totalidade de nascimentos que ocorreram no país, mas permite compreender as tendências na natalidade nacional. Assim, e depois da quebra histórica do número de nascimentos em 2021 (quando nasceram menos de 80 mil crianças em Portugal), regista-se pelo segundo ano consecutivo uma tendência de incremento.

Os testes do pezinho realizados nos primeiros seis meses de 2023 mostram um aumento de 6% face ao ano passado (mais 2405) e de 11% relativamente a 2021 (mais 4127). Nestes dois anos registou-se o menor número de nascimentos desde 2015, tanto nos primeiros seis meses como no total do ano. Foram os únicos anos em que os bebés estudados pelo INSA ficaram abaixo dos 40 mil.