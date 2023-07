Palco altar do Parque Tejo já tem cobertura (veja as fotos e o vídeo)

Foi concluída este sábado a montagem da cobertura principal do palco altar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Parque Tejo. “Com cerca de 40 toneladas, trata-se de uma estrutura metálica espacial, tubular leve/ligeira, composta por um conjunto de telas que permitem criar jogos de som, luz e sombras no palco, que, com uma área de 3 250 metros quadrados, servirá de altar ao Papa Francisco”, lê-se no comunicado divulgado pela Câmara Municipal de Lisboa.