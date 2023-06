Governo admite dois dias de tolerância de ponto para funcionários públicos e teletrabalho para todos na vinda do Papa

Como o Expresso escreve na edição desta semana , a ideia de conceder tolerância de ponto para tentar esvaziar o mais possível as cidades que vão receber a JMJ está há muito nos planos de preparação do evento. Com um número de participantes ainda incerto, as autoridades sabem, pelo menos, que a afluência será muito superior a um agosto normal.

Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, antecipou-se ao Governo e decretou esta semana tolerância de ponto, mas apenas no dia 4 de agosto, sexta-feira, para os funcionários da autarquia.

“Por forma a permitir que os trabalhadores do município se associem às celebrações deste evento de relevância e dimensão única para a nossa cidade, concedo aos trabalhadores do município de Lisboa tolerância de ponto no dia 4 de agosto”, escreveu Carlos Moedas no despacho em que garante que os trabalhadores de serviços essenciais, que não possam ter tolerância de ponto nestes dias (higiene urbana e segurança, por exemplo) serão compensado “em data a acordar com o respetivo dirigente”.

No mesmo documento, Moedas recomenda ainda o recurso ao teletrabalho em toda a semana da JMJ, que vai de 1 a 6 de agosto, aos trabalhadores cujas funções permitam, “por forma a racionalizar a circulação na cidade de Lisboa”.