Papa em Portugal: além da JMJ, Francisco vai ao Bairro da Serafina, a uma escola em Cascais e reza em Fátima

Uma visita ao Bairro da Serafina, em Lisboa, é uma das novidades do programa oficial da visita do Papa Francisco a Portugal, divulgado esta terça-feira pelo Vaticano. É nesse bairro que terá um encontro com representantes de instituições católicas que se dedicam ao trabalho social e caritativo e também será aí que pode concretizar uma das preocupações do seu pontificado: chegar às periferias.

Naquele bairro da freguesia de Campolide, à beira do parque de Monsanto, há uma relevante obra social que junta apoio a idosos, crianças e toxicodependentes. A visita do Papa vai decorrer na manhã de sexta-feira, o terceiro de cinco dias da sua visita a Portugal. O pretexto da visita é a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre de 1 a 6 de agosto, mas Francisco tem agenda além da JMJ.

O Papa chega a Lisboa na quarta-feira, dia 2 de agosto e passa a manhã desse dia em Belém, onde tem a cerimónia de boas-vindas, no exterior do Palácio de Belém, uma visita de cortesia ao Presidente da República e com encontro “com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático”, este último já no Centro Cultural de Belém.

Na tarde desse dia tem um encontro com o primeiro-ministro e ao fim da tarde reza a oração de vésperas com bispos, padres e seminaristas no Mosteiro dos Jerónimos.

Quinta-feira de manhã, Francisco tem um encontro com jovens na Universidade Católica e uma visita a uma escola em Cascais que está inserida num projeto de inserção patrocinado pelo Papa. E á tarde terá lugar uma das maiores celebrações da JMJ: o acolhimento ao Papa, previsto para o centro de Lisboa, no Parque Eduardo VII.