Ex-fuzileiros condenados a 20 e 17 anos de prisão pelo homicídio do agente da PSP Fábio Guerra

André Kosters/Lusa

Juíza Helena Suzano condenou Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, os dois ex-fuzileiros pelo homicídio do agente da PSP Fábio Guerra. “Existiu vontade de atacar” por parte dos dois arguidos, argumentou a magistrada do julgamento do caso. Com os três “pontapés furiosos” de Cláudio Coimbra e os socos que encheram a “cara de sangue” de Fábio Guerra, o agente da PSP ficou rapidamente inanimado no chão. Viria a morrer no hospital, horas depois da noite de violência. Defesa de Cláudio Coimbra vai recorrer da decisão, apurou o Expresso

Em atualização

Há 24 minutos