Nas buscas à casa de Pinho, o procurador Casimiro terá dito que Ivo Rosa tinha “um trauma gay”. Agora, o juiz apresentou uma queixa-crime

MARIO CRUZ / POOL

Juiz considera-se difamado pelas alegadas declarações do procurador. Segundo o relato do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, o procurador terá dito durante as buscas à casa do ex-governante que Ivo Rosa tinha um “trauma psicológico” por ser “homossexual”. Segundo uma fonte judicial, em causa poderão estar os crimes de difamação e discriminação

Há uma hora