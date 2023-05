Incêndios: como se governa o fogo? A pergunta a que 1500 especialistas tentam responder na Alfândega do Porto

Prevenção, deteção e extinção de incêndios florestais, a governança desta gestão e o portfólio de soluções tecnológicas para enfrentar a era do fogo estão no centro do debate na Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais, que começou esta terça-feira no Centro de Congressos da Alfândega do Porto e decorre até sexta.

Organizada pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), com o Alto Patrocínio do Presidente da República, a conferência acontece numa altura em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca 34 concelhos dos distritos de Faro, Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Santarém em perigo máximo de incêndio, devido às elevadas temperaturas e à situação de seca que cobre 89% do território continental.