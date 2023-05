Ana Isabel Trigo Morais: “Gostava que o ministro nos juntasse numa sala e só saíssemos com um acordo. É preciso um 25 de Abril nos residuos”

Com Portugal longe das metas de reciclagem de resíduos urbanos, a CEO e administradora delegada da Sociedade Ponto Verde, Ana Isabel Trigo Morais, defende em entrevista ao Expresso “uma revolução” e um “compromisso” de todos para que os objetivos sejam alcançados. No campo das embalagens de plástico, papel e vidro que colocamos nos ecopontos, a SPV garante que, com exceção do vidro, as suas metas foram atingidas no primeiro semestre de 2023. Mas até 2025 os objetivos nacionais para todas as entidades gestoras vão ser ainda maiores.

Há uma hora