Sociedade Clima: estudantes voltam a ocupar escolas e faculdades

As escolas secundárias Dona Luísa de Gusmão e António Arroio, em Lisboa, foram fechadas a cadeado esta manhã por ativistas ambientais. Na escola Dona Luísa de Gusmão, as autoridades cortaram o cadeado. No Liceu Camões também houve ocupação, mas sem cadeados e sem interrupção das aulas

Há 56 minutos