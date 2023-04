Lula no 25 de abril: polícia teme manifestações não autorizadas e que a tensão entre extremistas “descambe em violência”

UESLEI MARCELINO/REUTERS

Presença do Presidente do Brasil Lula da Silva na manhã terça-feira na AR está a agitar as redes sociais dos movimentos de extrema-direita e de extrema-esquerda. Um desses grupos diz para aos manifestantes não levarem “crianças ou pessoas vulneráveis”, “não andarem sozinhos” e “reagir se se alguém for atacado”. PSP estará na sua força máxima

Há 25 minutos