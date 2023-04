Distração de controlador aéreo leva aviões a rota de colisão

Dois Airbus da SATA e da Iberia escaparam a uma colisão nos céus dos Açores por 500 pés, metade da separação mínima de segurança. O acidente foi evitado pelo sistema de alerta a bordo das aeronaves. Os aviões foram colocados em rota convergente por distração do controlador de tráfego aéreo de Santa Maria que estava então ao serviço, sozinho, mas com dezenas de voos para monitorizar.

A ocorrência remonta ao início de janeiro e foi conhecida porque a tripulação espanhola reportou à autoridade de investigação portuguesa. Os pilotos da SATA e o controlador nada disseram aos peritos nacionais por terem minimizado o sucedido. A ocorrência aconteceu semanas depois de o Expresso ter revelado um relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) que apontava falhas graves na segurança do controlo de tráfego aéreo civil por parte da NAV Portugal e menos de um mês antes de o representante dos controladores ter sido chamado ao Parlamento para dar explicações sobre as conclusões peri­ciais. Na audição, o presidente da Comissão de Trabalhadores da NAV, Luís Reis, garantiu aos deputados que “a segurança nunca esteve em causa”.