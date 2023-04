Investigadoras relatam alegadas práticas de assédio sexual em Coimbra. Centro de Estudos Sociais vai investigar

Três investigadoras - a belga Lieselotte Viaene, a portuguesa Catarina Laranjeiro, e a norte-americana Miye Nadya Tom - publicaram um capítulo numa coletânea de ensaios sobre más condutas sexuais na academia em que descrevem experiências de assédio sexual e moral pelas quais terão passado numa instituição não especificada.



O capítulo do livro, publicado em março deste ano pela editora britânica Routledge, começou rapidamente a circular entre os meios académicos portugueses por ser facilmente identificável o centro de investigação em causa. Ainda que não refiram o nome, as três investigadoras têm em comum o facto de terem passado pelo Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, entre o início da década passada e 2018.

E o próprio CES, num email distribuído internamente e a que o Expresso teve acesso, reconheceu que se trata, de facto, da instituição. “Não mencionando nomes, o capítulo faz alegações sobre condutas anti-éticas no âmbito do CES", lê-se no email assinado pelo diretor do CES, António Sousa Ribeiro, e pela presidente do conselho científico, Ana Cordeiro Santos.

Num comunicado entretanto publicado na página do centro, a direção informa que vai investigar o caso: “Estando o CES comprometido com o tratamento diligente deste tipo de ocorrências, decidiu averiguar a fundamentação das alegações produzidas no capítulo supra-mencionado. Nesta medida, o CES irá constituir num curto prazo uma comissão independente à qual caberá a identificação de eventuais falhas institucionais e a averiguação da ocorrência das eventuais condutas anti-éticas referidas naquele capítulo.”

As investigadoras não quiseram prestar declarações ao Expresso e a Universidade de Coimbra não respondeu às questões do Expresso em tempo útil.