Investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra nega acusações de assédio

No capítulo de um livro, publicado por uma editora britânica, em que três antigas investigadoras do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra denunciam vários episódios de assédio sexual e moral que viveram, os alegados abusos são atribuídos a dois académicos sob os pseudónimos “Star Professor” (Professor-Estrela) e “Apprentice” (o Aprendiz), descrito como um dos braços-direitos do professor.

É possível identificar, cruzando as informações constantes no artigo, quem são os dois visados: Boaventura de Sousa Santos, diretor do Centro de Estudos Sociais na altura em que os alegados factos decorreram e atual diretor emérito do CES, e Bruno Sena Martins, docente e co-coordenador de um programa de doutoramento, tendo sido vice-presidente do Conselho Científico do centro entre 2017 e 2019.