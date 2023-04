Isaltino quer desafetar áreas de reserva agrícola e ecológica para erguer campus de fundação privada: a Academia Aga Khan

Isaltino Morais conseguiu aprovar em reunião de Câmara, esta quarta-feira, uma proposta de “Declaração de Interesse Público Municipal” para a instalação da Academia Aga Khan Lisboa (também conhecida por AKAL), no concelho de Oeiras. O “interesse público” é invocado para permitir a instalação do campus em terrenos com áreas de reserva agrícola e ecológica nacionais (RAN e REN) — classificações que servem para proteger áreas ecológica e ambientalmente sensíveis, para prevenir ou reduzir riscos naturais como os das cheias, ou para proteger o solo, enquanto recurso, como suporte da atividade agrícola.