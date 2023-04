Para ajudar a resolver o caos nas urgências, obstetras de cinco hospitais do norte e centro ofereceram-se para ajudar Lisboa

Dezenas de médicos e internos de ginecologia-obstetrícia dos hospitais de São João, Santo António, Famalicão, Guimarães e Coimbra vão completar as escalas das urgências e blocos de partos deficitários na região de Lisboa. Os profissionais são voluntários, começam a chegar já neste fim de semana e vão ficar, também à vez, durante os próximos dois meses.

O reforço de obstetras faz parte da solução temporária criada pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) para minimizar os constrangimentos nas urgências e blocos de partos na região de Lisboa. “A crescente exigência na constituição das equipas e na elaboração dos mapas de urgência, motivou um esforço único e de elevado significado para a rede do SNS” e “o espírito de serviço destas equipas, potenciado também graças ao esforço de reorganização dos seus serviços e instituições de origem, não será em vão e não será esquecido”, afirmam os gestores do SNS.

