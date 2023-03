Faltam “alternativas” para vegetarianos ao cabaz com IVA zero, leite em pó para bebés “poderia ser incluído”

Unsplash

O que faz falta no cabaz alimentar com IVA zero? “Todas as leguminosas” e mais hortícolas, responde a Associação Vegetariana Portuguesa. A “principal falha” da lista de 44 bens essenciais está no facto de não ter “alternativas vegetais aos laticínios”, diz uma nutricionista. Leite em pó e outros produtos consumidos pelos mais novos também “poderiam estar incluídos”

Há uma hora