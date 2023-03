Mesmo sem IVA alguns alimentos básicos vão continuar a custar mais 60% do que há um ano

Ao longo do último ano, os preços de vários bens alimentares aumentaram continuamente, ao ponto de alguns custarem agora quase o dobro do que em fevereiro de 2022, antes do início da guerra na Ucrânia. Produtos como as cebolas, as cenouras e o arroz, que vão ser incluídos no cabaz alimentar de IVA zero, subiram mais de 70% num ano, segundo a DECO/Proteste. Mesmo que a eliminação do imposto reduza ligeiramente os preços e que o acordo do Governo com a produção e a distribuição trave a subida de preços, o cabaz básico continuará a ser bastante mais caro do que há um ano.