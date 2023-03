Direção Executiva do SNS mantém Lisboa com maternidades rotativas até maio

A região de Lisboa vai continuar a ter urgências obstétricas e blocos de partos alternados durante os períodos noturnos, fins de semana e feriados, quando é mais difícil assegurar as escalas médicas, por mais dois meses. Para garantir “previsibilidade e segurança”, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) decidiu assim manter as maternidades rotativas até ao final de maio. A decisão vai ser apresentada ainda durante a tarde desta quarta-feira (pode ver o calendário aqui).

No documento a que o Expresso teve acesso, a DE-SNS explica que “em função da avaliação do desempenho da Operação ‘Nascer em Segurança no Serviço Nacional de Saúde’, durante estes mais de 3 meses de duração, é preferível, de forma prudente e cautelosa, a continuação da presente metodologia, durante os meses de abril e maio de 2023, e realizar nova avaliação no final deste período”. E reconhece desde já que “a exigência das respostas e a dificuldade na sua concretização aumentaram de forma reconhecida”.

No verão deverá ser apresentada uma nova solução, pois os constrangimentos serão ainda maiores com o período prolongado de férias. Até lá, os hospitais da região de Lisboa “cooperam e partilham recursos no sentido de garantir o funcionamento dos respetivos Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e dos Serviços/Unidades de Neonatologia”. Segundo o plano, as unidades são agrupadas em conjuntos, como até aqui, e com a rotação feita durante o primeiro trimestre.

Os hospitais de Santa Maria, São Francisco Xavier, Amadora-Sintra, Cascais e a Maternidade Alfredo da Costa (MAC) entreajudam-se. As urgências do Santa Maria, MAC e Cascais mantém-se a funcionar 24 horas. Aos fins-de-semana, São Francisco Xavier alterna com o Amadora-Sintra.