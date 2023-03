Capela do Rato debate abusos sexuais na igreja dia 30 de março

Averiguar o impacto dos abusos sexuais cometidos por padres e leigos da igreja católica sobre as respetivas vítimas e procurar respostas são os dois objetivos do debate que a Capela do Rato, em Lisboa, promove no próximo dia 30 de março pelas 21h. É a primeira de duas, visando a segunda (ainda sem data) inquirir como se saram as feridas deste escândalo.

O pároco local, António Martins, explica ao Expresso tratar-se de um passo “no doloroso processo da resposta da Igreja” às divulgações das últimas semanas e ao relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.

Na mesa-redonda promovida no espaço da capela participam a cineasta Catarina Vasconcelos, que integrou a Comissão em causa; a pedopsiquiatra Francisca Padez Vieira, perita em dano do Instituto de Medicina Legal, e José Souto de Moura, magistrado e juiz jubilado, que foi procurador-geral da República entre 2000 e 2006. Atualmente é coordenador nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e coordenador da Comissão do Patriarcado de Lisboa de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis.

A conversa será conduzida pela jornalista Rosa Pedroso de Lima, que até há pouco tempo integrou a redação do Expresso. Durante várias décadas no jornal, cobriu, entre outros, assuntos religiosos. Segundo os organizadores, semanas depois da apresentação do relatório da Comissão, “ainda há muitas inquietações e perguntas por responder”.