“Na pandemia, os jovens consumiram mais psicofármacos para autorregularem o sono” e “é provável que isto se torne difícil de gerir”

Uma série de estudos sobre o impacto dos confinamentos na saúde, no sono e nos estilos de vida, realizados por investigadores na área da saúde de várias universidades do país, concluíram que houve um aumento e agravamento das situações de ansiedade e burnout nas mulheres. Foram elas, aliás, as “grandes penalizadas” da pandemia. O aumento da violência entre as pessoas foi outro dos resultados que fizeram soar os alarmes dos investigadores, explica a psicóloga e professora catedrática Margarida Gaspar de Matos, que co-coordenou o projeto e é autora de alguns trabalhos publicados. Os vários estudos foram reunidos num livro, “Saúde, Sono e Estilos de Vida na Era Covid”, lançado esta sexta-feira, no Dia Mundial do Sono.