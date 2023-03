Exclusivo Sociedade Daniel Sampaio: “Fui psiquiatra e vi situações muito difíceis, mas nunca vi tanta gente com tanto sofrimento como estas vítimas na Igreja”

O Expresso entrevista Daniel Sampaio, que integrou a Comissão e que aponta duas frentes na Igreja, com duas vontades. Uma “Igreja velha” no poder avessa à mudança, e uma “Igreja nova” que quer renovar-se e pôr fim aos abusos. “Os senhores bispos sabem que nós sabemos que eles sabem muita coisa”, afirma o psiquiatra no podcast A Beleza das Pequenas Coisas

Há uma hora