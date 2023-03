Inflação: cabaz alimentar básico subiu mais €4 apenas na última semana

Natalia Sergeeva/Getty

Apesar das pressões que o Governo e a ASAE têm exercido sobre os supermercados, a escalada do preço dos produtos alimentares ainda não dá sinais de abrandar, segundo os dados da DECO/Proteste. Pela mesma lista de compras, os portugueses estão agora a pagar mais 28% do que no início da guerra

Há 47 minutos