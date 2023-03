Carne de porco nunca esteve tão cara e produtores alertam: há aproveitamento

A carne de porco foi um dos bons alimentares cujo preço mais aumentou. Os produtores dizem que recebem apenas uma pequena parte do valor e avisam que há aproveitamento das grandes superfícies. Há 20 anos que Pedro é produtor de suínos, em Montemor-o-Novo. Seguiu as pisadas do seu pai e do avô na exploração da família e garante que o preço da carne de porco nunca esteve tão elevado.

Numa fiscalização da ASAE em supermercados foram encontradas margens de lucro brutas de 45%, por exemplo, nas febras de porco. O preço aumentou, mas apenas uma pequena parte vai para o produtor. O mesmo acontece com a venda de leitões para assar.

A subida do preço deve-se ao aumento dos custos de produção. Ainda assim, Pedro considera que há especulação por parte das grandes superfícies.

Aumentam os custos para o agricultor e a margem de lucro parece ficar toda para os intermediários. É por isso que, na zona de Montemor-o-Novo, vários agricultores já desistiram da produção de porco.