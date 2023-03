Por dia, 14 restaurantes fecham as portas e os portugueses consomem mais doces e pastilhas,“tal como na última crise”

Nos últimos meses, os preços não escalaram apenas nas prateleiras dos supermercados. Refletindo a inflação dos produtos alimentares e de outros custos, como a energia, também dispararam nos restaurantes, tornando-se cada vez mais proibitivos para muitos portugueses. A diminuição dos clientes é notória em vários estabelecimentos, provocando uma grave crise no sector.

Segundo dados da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), só entre outubro e dezembro do ano passado fecharam, em média, 14 restaurantes por dia. No total, registaram-se 1281 dissoluções de empresas no quarto trimestre de 2022, o que representa um aumento de 162% face ao mesmo período do ano anterior.