ASAE instaura 51 processos-crime: “Há especulação objetiva” e “margens de lucro brutas de 52% na cebola e 45% nas febras de porco”

TIAGO MIRANDA

Em entrevista ao Expresso, Pedro Portugal Gaspar divulga as primeiras conclusões da análise feita pela ASAE à subida do preço dos bens alimentares. Nas três maiores cadeias de supermercados em Portugal, foram detetadas margens de lucro brutas de 52% na cebola, 48% na laranja, 45% na cenoura e nas febras de porco ou 43% nos ovos, por exemplo, que a Autoridade está agora a investigar, produto a produto. No total, foram instaurados 51 processos crime por especulação. Inspetores encontraram casos em que estavam a ser cobrados em caixa preços 70% superiores aos que estavam marcados nas prateleiras

Há 34 minutos