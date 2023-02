Tróia: tribunal ordenou suspender obras do projeto “Na Praia”, promotor diz que os trabalhos continuam e só páram “quando for notificado”

Cinco dias depois de o Tribunal Administrativo de Beja ter aceitado uma providência cautelar para suspender a execução das obras de urbanização do projeto “Na Praia”, nas dunas de Troia, as máquinas continuam a trabalhar no terreno.

A decisão da juíza Ana Casa Branca foi tomada a 23 de fevereiro, um dia após ter recebido uma providência cautelar apresentada pela Associação Dunas Livres – apoiada por uma plataforma de 10 organizações ambientalistas (Dunas Livres, Quercus, ZERO, LPN, Geota, SPECO, SPEA, Ocean Alive, Sciaena e Íris).