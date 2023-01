Operação Vórtex: Pessegueiro dizia que o socialista Miguel Reis tinha “mais necessidade de dinheiro” do que o social-democrata Pinto Moreira

O construtor civil Francisco Pessegueiro, considerado pelo Ministério Público como o principal corruptor na Operação Vórtex, terá revelado à mãe e a um alegado cúmplice que se tinha sentido bastante à vontade no primeiro encontro no café em Espinho com o recém-eleito autarca do PS, Miguel Reis, a quem terá entregue uma pasta com dinheiro.

