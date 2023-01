Presidente da Câmara de Espinho e três empresários detidos pela PJ: em causa estarão crimes económicos no licenciamento de obras

O presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) esta terça-feira, por suspeitas de diversos crimes económicos alegadamente cometidos no licenciamento de obras.

Foram ainda detidos três empresários, alguns ligados à área da construção civil em empresas sedeadas nos concelhos de Espinho e Porto. E ainda um funcionário da autarquia.

No total, foram cinco os detidos no total por suspeitas dos crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poderes e tráfico de influências.

Foram executadas duas dezenas de buscas, domiciliárias e não domiciliárias, que visaram os serviços desta autarquia, residências de funcionários da autarquia e as referidas empresas.

“A investigação versa sobre projetos imobiliários e respetivo licenciamento, respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras, envolvendo interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos”, diz a PJ e o MP num comunicado conjunto.

A operação contou com a presença de magistrados do DIAP Regional Porto, investigadores e peritos financeiros da Diretoria do Norte da PJ, bem como peritos informáticos de várias estruturas da Polícia Judiciária.

Os cinco arguidos vão ser sujeitos ao primeiro interrogatório judicial e depois um juiz de instrução irá decidir quais as medidas de coação a aplicar.

Miguel Reis foi eleito presidente da Câmara de Espinho, distrito de Aveiro, pelo PS nas autárquicas de 2021.