Perguntas para 2023: o que vai fazer a Direção Executiva do SNS? O que resultará do relatório dos abusos na Igreja? E ficaremos mais pobres?

O que vai mudar a direção executiva do SNS?

Em entrevista em novembro, Fernando Araújo dizia que “a principal tarefa desta direção executiva é recuperar a confiança dos profissionais e dos utentes”. O diretor-executivo do SNS quer reduzir a independência das peças do sistema — hospitais, centros de saúde, centros de cuidados continuados — para que o todo funcione como uma rede articulada. Para isso, propõe-se aumentar a organização e o planeamento, contando com um orçamento para a saúde 10% acima do de 2022. A dúvida é se o apoio político se mantém quando chegar a contestação.

Acesso às urgências vai ser mais restrito?

Parece que sim. A direção executiva do SNS tem testado um modelo de abertura de centros de saúde ao fim de semana para aliviar as urgências hospitalares. É preciso equipar os centros de saúde, aumentar o encaminhamento dos doentes para lá e fortalecer as alternativas, como o SNS24, para que as pessoas não se dirijam ao hospital, a menos que tenham de facto uma situação urgente em mãos — e estas não chegam a 60%.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.