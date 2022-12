Reações à morte de Bento XVI: de "grande teólogo" de "fé inabalável" a "grande intelectualidade"

São muitas as reações à morte de Bento XVI. O Papa emérito morreu este sábado de manhã. O funeral realiza-se na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, numa celebração que será presidida pelo Papa Francisco, anunciou a Santa Sé.

Líderes políticos e religiosos de todo o mundo lamentam a morte de Bento XVI e recordam as suas características.

“A morte de Bento XVI mergulha em luto profundo a Igreja Católica e os seus fiéis. Homenageio a sua memória, destacando a estatura intelectual e o gesto fundacional da resignação"

“A morte do papa Bento XVI entristece-me. Bento XVI havia dado um sinal forte com sua renúncia, vendo-se primeiro como um servo de Deus e da sua Igreja. Uma vez que sua força física diminuiu, ele continuou a servir por meio do poder das suas orações”.

Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

“Neste momento de tristeza para tantos milhões de fiéis pelo Mundo inteiro, a que a minha mulher e eu nos juntamos, faço votos de que a grande sabedoria, a humildade esclarecida e a serenidade do Papa Bento XVI nos inspirem nestes tempos de grande incerteza e sofrimento para tantos milhões de cidadãos.”

Aníbal Cavaco Silva, antigo Presidente da República

“Este é o momento para uma ação de graças [pela vida de Bento XVI] pelo que ela significou, pelo seu pontificado e pela sua enorme clareza do ponto de vista doutrinal, que não foi de modo algum de fechamento, mas de grande abertura à atualidade, das pessoas com quem dialogou, dentro e fora da Igreja e na maneira como ele conseguiu expressar as verdades da (...) fé, numa linguagem coerente, clara e atual. Bento XVI foi uma figura gigantesca, do ponto de vista teológico, filosófico, pastoral e pontifical. Muito ligado a Portugal, onde veio, teve ocasião de visitar Fátima, com os pastorinhos, com a explicação da terceira parte do segredo de Fátima, que tantas dúvidas levantava e que afinal liga a mensagem e Fátima e o que os pastorinhos viveram à vida e ao drama da Igreja e do mundo, neste século e no século passado.”

D.Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa

“O Papa Bento XVI deixa-nos um legado que nos desafia a alargar a racionalidade, isto é, à harmonia da fé e da razão na construção de um mundo melhor: As palavras de Jesus nunca cessam de ser maiores do que a nossa razão; superam, sempre de novo, a nossa inteligência. Crer significa submeter-se a esta grandeza e crescer pouco a pouco rumo a ela.”

José Cordeiro, arcebispo de Braga

“A inquestionável autoridade de Bento XVI como eminente teólogo permitiu-lhe dar uma contribuição significativa para o desenvolvimento da cooperação intercristã, para o testemunho de Cristo diante de um mundo secularizado e para a defesa dos valorepatriarca da Igreja Ortodoxa russas morais tradicionais.”

Cirílio (Kirill), patriarca da Igreja Ortodoxa russa

Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República de Portugal

“Bento XVI trabalhou com alma e inteligência por um mundo mais fraterno. O meu pensamento está com os católicos da França e do mundo, enlutados”.

Emmanuel Macron, Presidente francês

“Estou triste por saber da morte do papa emérito Bento XVI. Foi um grande teólogo. Os meus pensamentos estão com o povo católico do Reino Unido e do mundo”.

Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico

“O Papa Bento XVI era um teólogo inteligente, com uma personalidade controversa. Para muitos, não apenas neste país, ele foi um líder especial para a Igreja. O mundo perdeu uma figura formadora para a Igreja Católica”.

Olaf Scholz, chanceler alemão

“Uma potência intelectual com uma fé inabalável na moralidade e na ética. Um grande defensor dos direitos humanos. Um advogado da paz e do desarmamento nuclear. Um teólogo estimado e escritor prolífico”.

Giorgia Meloni, primera-ministra italiana

Rajan Zed, presidente da Sociedade Universal do Hinduísmo