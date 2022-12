Caso Tancos: os condenados vão recorrer das penas (e a lei dos metadados também vai estar na sala do tribunal)

No final da manhã de 7 de janeiro de 2022, à saída do Tribunal de Santarém, alguns dos advogados prometeram em frente aos microfones e câmaras de televisão recorrer da sentença do processo de Tancos, em que esteve em causa o roubo e posterior restituição de armas de guerra e envolveu 23 arguidos, dos quais 11 foram condenados. Mais de um ano depois, as defesas de alguns dos arguidos mais mediáticos do caso, como o major Vasco Brazão e o ex-fuzileiro João Paulino, vão voltar a encontrar-se num tribunal, desta vez na Relação de Lisboa, a 17 de janeiro.

Ao Expresso, Carlos Melo Alves, advogado de João Paulino — condenado a seis anos de prisão por terrorismo e a outros dois por tráfico de droga — vai defender a nulidade do inquérito, argumentando que a Polícia Judiciária Militar (PJM) investigou o ex-fuzileiro, fez um acordo com ele e resgatou o armamento sem autorização da PJ civil e do Ministério Público, que tutelava o inquérito. Além disso, o advogado pretende que o crime de terrorismo desapareça, o que, a acontecer, poderia levar a uma redução da pena daquele que foi considerado pelo MP como o homem que liderou o assalto aos paióis de Tancos em junho de 2017.

