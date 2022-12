Incêndios: nos últimos cinco anos, ardeu muito menos território, perderam-se menos vidas e os portugueses adequaram os seus comportamentos

Nos últimos cinco anos a área ardida em média por ano (58.436 ha) equivale a um terço da média histórica registada entre 2001 e 2017 (161.437 ha). E o número total de incêndios ocorridos entre 2018 e 2022 caiu para metade comparado com os do período 2007-2017: (10.224 incêndios rurais em 2022 e 22.217 em 2017). Estes são alguns dos dados positivos sinalizados no relatório agora publicado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF).

