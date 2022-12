Um quarto dos adolescentes já se feriu de propósito. E são cada vez mais os que tomam calmantes entre os 11 e os 15 anos

Um em cada quatro (24,8%) adolescentes portugueses já se feriu de propósito pelo menos uma vez, provocando intencionalmente cortes, queimaduras ou outro tipo de lesões. É um dos dados mais preocupantes entre os muitos que constam no estudo “Health Behaviour in School-aged Children”, realizado de quatro em quatro anos em colaboração com a Organização Mundial de Saúde, em 51 países, incluindo Portugal. De acordo com a investigação, os comportamentos auto-lesivos estão a aumentar, tendo subido 5,2 pontos percentuais relativamente a 2018.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler