Mais de 80% dos alunos considera matéria na escola “demasiada, aborrecida e difícil”. E sentem cada vez mais “stresse” com a avaliação

A relação dos adolescentes portugueses com a Educação continua a deteriorar-se, com 30% dos alunos entre os 11 e os 15 anos a dizer que não gosta da escola. A comida no refeitório e as atividades extra-curriculares estão entre os aspetos que mais desagradam, mas são também os trabalhos que lhes são pedidos, a matéria e os testes que perturbam a maioria dos estudantes.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler