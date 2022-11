COP27: um passo “muito curto” para a humanidade, num mundo que mantém o pé no acelerador até à catástrofe climática

Falar do combate às alterações climáticas sem falar do fim progressivo de combustíveis fósseis é como falar de economia sem falar de dinheiro. E isso é o que refletem os documentos aprovados na cimeira do clima (COP27), que terminou este domingo,em Sharm el-Sheikh, no Egito, quase 40 horas depois do previsto.

