Autarca de Vila do Conde diz que "seria um erro" encerrar maternidade local

O presidente da Câmara de Vila do Conde considerou esta segunda-feira "que seria um erro" o Governo ponderar o encerramento da urgência de obstetrícia, e respetivo bloco de partos, do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

Vítor Costa mostrou-se "confiante e otimista" de que a medida não será tomada, lembrando "o serviço de excelência" desta unidade hospitalar do distrito do Porto, que serve dois concelhos com mais de 150 mil habitantes e que tem regularmente realizado mais de 1.200 parto por ano.

"Estou muito atento a esta questão e em contacto permanente com o ministro da Saúde [Manuel Pizarro], com quem tenho uma ótima relação. Com mais de 1.200 partos anuais, e um serviço de excelência reconhecido a nível nacional, seria um erro se a maternidade do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde encerrasse", afirmou o autarca vila-condense, eleito pelas listas do PS.

O eventual fecho desta unidade, que serve a duas cidade nortenhas, foi apenas mencionado num estudo encomendado pelo governo a uma Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos, que, entre vários casos, referiu o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

"O estudo não foi encomendado por este ministro [Manuel Pizarro]. Foi feito com parâmetros e condições que a anterior titular da pasta entendeu. O que posso dizer, e que é público, é que o atual ministro está a ver o relatório, mas tenho a certeza que não é o seu relatório", partilhou Vítor Costa.

O autarca revelou, ainda, que já houve uma visita do novo CEO do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, às instalações da unidade, na Póvoa de Varzim, e que o mesmo "ficou muito satisfeito com a qualidade do serviço prestado".

"A única questão prende-se, atualmente, com as instalações físicas, que podiam ser melhores, mas estou convencido que as obra de ampliação, que estão em curso, vão colmatar esse aspeto menos positivo, não havendo, assim, nenhuma razão para se fechar a maternidade", disse Vítor Costa.

As obras de ampliação e restruturação do polo poveiro do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, representam um investimento do Estado de mais de quatro milhões de euros e contemplam o alargamento da unidade para um edifício contíguo, cedido pela autarquia, que quase duplicará o espaço das instalações.