Uma sede inventada, empresas que não existem e um falso doutoramento: o empresário do caso de Caminha tem uma relação difícil com a verdade

É afável e empático, mas tem uma relação difícil com a verdade. Ricardo Moutinho é um empresário de 37 anos que passou a ter visibilidade devido a uma decisão controversa de Miguel Alves, quando o atual secretário de Estado era presidente da Câmara de Caminha e lhe atribuiu €300 mil de rendas adiantadas para um pavilhão ainda por construir. Moutinho desculpou-se com “imprecisões” para justificar as contradições com que foi confrontado pelo Expresso. Mas foi apanhado a mentir.

