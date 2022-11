Miguel Alves contratou ilegalmente os serviços de empresas de mulher de outro autarca do Norte e “feriu a confiança dos cidadãos”, diz MP

Miguel Alves, o ex-secretário de Estado adjunto de António Costa que se demitiu esta quinta-feira do Governo, é acusado de prevaricação pelo DIAP do Porto num processo extraído da Operação Teia, de acordo com a Procuradoria-Geral da República. Segundo a acusação, a que o Expresso teve acesso, os contratos sob suspeita são do tempo em que Miguel Alves era presidente da Câmara Municipal de Caminha, tendo “violado as normas de contratação pública”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler