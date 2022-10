O namorado de Jean participou o desaparecimento dela há dois anos. Agora que as polícias o querem ouvir, ninguém sabe como encontrá-lo

Desde que foi à esquadra de polícia na Parede, na linha de Cascais, dar conta de que a sua namorada irlandesa estava desaparecida, António nunca foi ouvido para o processo-crime aberto nessa altura. Jean Tighe deixou de ser vista a 13 de julho de 2020, quando estava alojada num hostel na Parede, o Help Yourself, mas durante mais de dois anos o assunto não foi levado a sério pelas autoridades. Não foram inquiridas pessoas, nem feitas buscas. O seu nome também nunca constou na lista de desaparecidos. Agora, depois de a Polícia Judiciária ter sido chamada pelo Ministério Público para ficar com a investigação a seu cargo, António tornou-se uma testemunha incontornável na investigação criminal. O seu paradeiro, no entanto, é desconhecido.

A Polícia Judiciária (PJ) falou com António por telefone recentemente, e ele acedeu a ser ouvido pelos inspetores, mas acabou por não comparecer no dia marcado e desde então tem estado incontactável. Ir buscá-lo a casa não é uma opção, porque não lhe é conhecida uma morada certa. O Expresso ainda não conseguiu contactá-lo, apesar das muitas tentativas nas últimas sete semanas feitas para o seu número de telemóvel e conta de Facebook.

