“Ela estava sempre a ir à casa de banho e a sair do quarto”, até que não voltou: Seth esteve com Jean no hostel antes de esta desaparecer

O mistério adensa-se sobre o que poderá ter acontecido a Jean Tighe, uma irlandesa de 41 anos que decidiu passar os meses mais restritivos da pandemia da covid-19 em Portugal, até desaparecer subitamente em julho de 2020, quando estava alojada num hostel na Parede, na linha de Cascais. Embora haja um processo-crime aberto desde essa altura, o caso nunca foi tornado público e demorou dois anos a chegar à Polícia Judiciária.

Jean saiu do radar às 16h06 de 13 de julho de 2020, de acordo com uma investigação do Expresso. Essa é a hora exata em que deu o último sinal de vida conhecido até ao momento. Foi quando telefonou pelo WhatsApp para Leona Tighe, uma das suas irmãs. A chamada não foi atendida e assim que a irmã tentou ligar de voltar, já não houve resposta. Os dados do WhatsApp partilhados com o Expresso indicam que tinha havido uma primeira tentativa de chamada de Jean às 15h41.