É o fim de uma era no ‘ticão’: o superjuiz Carlos Alexandre já formalizou candidatura a desembargador

O juiz Carlos Alexandre enviou esta manhã uma informação ao Conselho Superior da Magistratura dando conta da sua candidatura a juiz desembargador, formalizando assim o fim de uma carreira de 18 anos no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa O concurso abriu à meia noite de hoje e o ex-super juiz terá preenchido os dados na plataforma informática do concurso nas primeiras horas do dia.

