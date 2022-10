Suspeito da morte de Maddie acusado de cinco crimes sexuais cometidos em Portugal

O Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, apresentou ao tribunal regional daquela cidade uma acusação contra Christian Brückner, de 45 anos, o suspeito de ter assassinado Madeleine McCann no Algarve em maio de 2007.

São três acusações de violação agravada e duas por abuso sexual de crianças que o alemão terá cometido em Portugal entre 28 de dezembro de 2000 e 11 de junho de 2017. Nenhuma delas relacionada com o caso de Maddie.

Os procuradores de Braunschweig explicam com algum detalhe os casos de que Christian Brückner é suspeito.

Entre dezembro de 2000 e abril de 2006, o alemão terá surpreendido uma mulher de aproximadamente 70-80 anos no seu apartamento de férias em Portugal. “O acusado mascarado amarrou então a vítima e violou-a. Depois bateu várias vezes na vítima com um chicote. O acusado alegadamente gravou todo o evento com uma câmara de vídeo”, descreve o MP.

Entre dezembro de 2000 e abril de 2006, o acusado é suspeito de ter amarrado uma rapariga alemã de 14 anos a um poste de madeira na sala de estar da casa onde vivia na Praia da Luz, no Algarve. “Primeiro, bateu na rapariga nua com um chicote. Posteriormente, o acusado forçou brutalmente a rapariga a praticar sexo oral. O acusado também gravou este ato em vídeo”, acrescentam os procuradores.

Já na madrugada de 16 de junho de 2004, o alemão entrou no apartamento de uma irlandesa de 20 anos através da varanda na Praia da Rocha, no Algarve. A mulher adormecida foi então acordada pelo suspeito mascarado e brutalmente violada. O acusado amarrou-a, amordaçou-a e violou-a, batendo-lhe com um chicote. E mais uma vez filmou o crime.

Na tarde de 7 de abril de 2007, emboscou uma rapariga alemã de dez anos, que brincava nas rochas na praia em Salema, no Algarve. "Agarrou a criança pelo pulso e masturbou-se, tendo depois fugido", relata o MP alemão.

Na madrugada de 11 de junho de 2017, durante um festival gastronómico num parque infantil em Bartolomeu de Messines, no Algarve, fez o mesmo com outra rapariga de 11 anos. “A menina assustada correu para o seu pai para pedir ajuda. O acusado foi detido no local pela polícia portuguesa.”

Com base na acusação, foi solicitado um mandado de captura porque o Ministério Público acredita que existe uma forte suspeita do crime. “Além disso, há um risco de fuga e de repetição”.

A acusação, com mais de 100 páginas, foi precedida por vários anos de investigações “muito intensas e dispendiosas" em vários países europeus, especialmente pelo Departamento Federal de Polícia Criminal.

Atualmente, Christian Brückner cumpre uma pena de prisão de 7 anos por uma violação que também cometeu em Portugal em 2005. E tem várias condenações anteriores, inclusive por abuso sexual de crianças.

As investigações sobre o desaparecimento de Madeleine McCann continuam, independentemente da acusação, refere ainda o MP. “Tendo em conta as investigações em curso, ainda não é possível fornecer quaisquer outras informações sobre os resultados da investigação até à data.”