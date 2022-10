Dentro de 30 a 40 anos, as jovens raparigas de hoje tornar-se-ão mulheres com um risco marginal de cancro do colo do útero. A vacinação de adolescentes, com 15 anos, está já completa para mais de 94% e a população ainda mais jovem caminha para lá. Sem percalços, o segundo tumor ginecológico hoje mais frequente, depois do cancro da mama, tenderá a desaparecer.