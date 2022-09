Trotineta elétrica apanhada a circular a mais de 100 km/hora na marginal de Oeiras. Veja as imagens

Uma trotinete elétrica foi apanhada a circular a mais de 100 quilómetros por hora na marginal de Oeiras, quando a lei diz que a velocidade máxima é de 25 quilómetros. O condutor ainda não foi identificado, uma tarefa que se complica pela falta de matrículas neste tipo de veículos.

Num vídeo divulgado por um motociclista que circulava na mesma estrada, é possível ver uma trotinete que atingiu quatro vezes mais a velocidade permitida para o veículo, tendo ultrapassado os 100 quilómetros por hora.

"O proprietário terá feito alguma alteração para que ela consiga atingir esses níveis de velocidade, uma vez que, de acordo com a legislação, as trotinetes não podem ultrapassar os 25 quilómetros por hora", explicou Humberto Carvalho, do ACP, à SIC.

Se a modificação no veículo se vier a confirmar, o proprietário incorre numa coima que vai dos 60 aos 300 euros. A identificação do condutor ainda não é conhecida e vai ser uma tarefa difícil, uma vez que as trotinetes não têm matrícula.

O diretor de formação no Automóvel Clube de Portugal reforça que estes veículos "devem andar preferencialmente pelas pistas".