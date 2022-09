Inês procurava um quarto, o senhorio propôs-lhe um contrato de €600: encontrar um lugar tornou-se um desespero para os estudantes

No passado sábado, Inês Brites foi uma das quase 50 mil pessoas a receber a mensagem de que tinha entrado na universidade. Não na 1.ª opção (Criminologia, na Universidade do Minho), mas em Sociologia, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), em Lisboa. Em qualquer dos casos, sabia que sendo colocada teria de fazer as malas e deixar a casa dos pais, em Braga. Só não estava era à espera de ter de encontrar solução em tão pouco tempo, já que as aulas começaram logo na quarta-feira.

Segunda-feira de manhã viajou até Lisboa e à noite a voz era de aflição. Foram telefonemas atrás de telefonemas para anúncios que encontrara na escola ou que via nas plataformas de oferta imobiliária. Quatrocentos euros com despesas, a maioria sem contrato, eram as melhores ofertas que lhe apareciam. Mas a resposta mais comum que ouvia do outro lado da linha era a de que o quarto já não estava disponível. “Se pedia um bocado de tempo para pensar e voltava a ligar meia hora depois já a oferta tinha desaparecido”, conta Inês.

