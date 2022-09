'Black Trail': Micael Pereira vence prémio 'Jornalismo para a Sustentabilidade' na categoria Digital

O jornalista de investigação do Expresso Micael Pereira venceu o 1º prémio de 'Jornalismo para a Sustentabilidade' com o trabalho intitulado 'Black Trail', na Categoria Digital. O documentário 'Black Trail' , num formato de coprodução inédito, contou com o contributo de uma dezena de jornalistas de diversas nacionalidades que seguiram o rasto de poluição da indústria de navegação em várias cidades portuárias europeias e o impacto das emissões de navios no aquecimento global.

A distinção foi atribuída, esta segunda-feira, pela Fundação Mestre Casais e CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, em Matosinhos, instituições que em parceria querem premiar trabalhos jornalísticos e de investigação na área da sustentabilidade ambiental, climática, económica e social.



Ao todo, foram 90 as candidaturas a concurso, tendo o júri distinguido 11 jornalistas portugueses nas categorias Imprensa, Televisão e Digital. Na Imprensa, o 1º Prémio foi entregue aos jornalistas Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, Ruben Martins e Leonardo Negrão, autores do trabalho 'Dez Horas e quatro Comboios. a viagem possível entre Lisboa e Madrid', publicado na Notícias Magazine.



O 2º Prémio destacou o trabalho sobre os riscos da crescente urbanização do planeta 'Seis décadas depois de Jane Jacobs, ainda andamos a tentar salvar a rua', dos jornalistas do Público Abel Coentrão e Adriano Miranda.



Na categoria Televisão, o 1º Prémio foi entregue a Filipe Caetano pelas reportagens intituladas 'Destino: Europa - Contaminação', transmitidas na TVI, enquanto o 2º Prémio foi atribuído à equipa da SIC (Carlos Rico, jornalista, Carlos Morais, repórter de imagem, e António Soares, editor de imagem) pela reportagem 'Alentejo, Azeite e Água', que destapa os impactos negativos decorrentes das culturas intensivas na biodiversidade e erosão dos solos na região.

Na categoria Digital, foram ainda premiados Luísa Pinto e Rui Barros pelo trabalho 'Habitação: do Protesto à Proposta', publicado na edição online do jornal Público.



Segundo Felisbela Lopes, presidente do júri, os trabalhos distinguidos revelaram uma "grande qualidade e um agenda que prioriza as questões da sustentabilidade". Na cerimónia, estiveram presentes José Gomes Mendes, presidente da Fundação Mestre Casais, que notou que a parceria com o CeiiA reflete o compromisso do Grupo de engenharia e construção bracarense “em contribuir para um país mais sustentável e mais informado, com a ajuda de quem de forma isenta melhor coloca a literacia da sustentabilidade na agenda mediática, os jornalistas".

Para José felizardo, CEO do CEiiA, a promoção de prémios nesta área “tão desafiante para a atualidade” é uma forma de contribuir para a construção de um futuro mais sustentável, “em linha com os projetos do CEiiA para o desenvolvimento de cidades cuja meta é a neutralidade carbónica”.

Na cerimónia estiveram ainda presentes o ex-ministro do Ambiente e da Ação Climática, Matos Fernandes, e Isabel Ferreira, secretária de Estado do Desenvolvimento Regional.

Os prémios desta primeira edição totalizaram um valor de € 22,500.