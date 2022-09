Francis Fukuyama e Roberta Metsola entre mais de 70 oradores nas Conferências do Estoril

O economista e filósofo Francis Fukuyama, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e a Chefe do Centro Europeu e Mudanças Climáticas do BCE, Irene Heemskerk, são algumas das presenças nas Conferências do Estoril, esta quinta e sexta-feira, em Carcavelos.

Organizadas pela Nova School Business & Economics (SBE), com o apoio da Câmara de Cascais, as conferências têm este ano como tema "O reequilíbrio do nosso mundo: um apelo à geração do propósito" e o vão reunir mais de 70 oradores, contando com o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, na sessão de abertura.

Nesta 7ª edição das Conferências do Estoril, Francis Fukuyama, que já interveio nas edições de 2011 e 2015, participará numa conversa com o ex-presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Vasco Rato, centrada no liberalismo clássico e contemporâneo. A sessão intitula-se “Liberalismo e Seus Descontentes” e decorrerá na sexta-feira, segundo informação avançada pela organização.

David Wallace-Wells, premiado jornalista na área das alterações climáticas e escritor, tomará parte numa conversa com o professor universitário e divulgador científico Carlos Fiolhais, também sexta-feira, numa "sessão que reforça os atuais desafios que o Planeta enfrenta e que requerem cooperação global".

Aleksander Kwaśniewski, que foi presidente da Polónia entre 1995 e 2005, e Hryhoriy Nemyria, vice-presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento da Ucrânia, são outras das figuras mundiais a intervir na sexta-feira, estes num painel sob o tema "Paz na Europa".

Na quinta-feira, vão intervir oradores como Bertrand Piccard, empreendedor e presidente da Solar Impulse Foundation (Suíça), Helena Gualinga, ativista ambiental e de direitos humanos (Equador), Irene Heemskerk, chefe do Centro Europeu e Mudanças Climáticas do Banco Central Europeu, e Peter Bakker, presidente do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (Suíça).

Ulisses Correia da Silva, primeiro-Ministro de Cabo Verde, Randi Zuckerberg, fundadora da Zuckerberg Media, são também oradores deste encontro em que se analisam temas como "cooperação global para a paz", "capitalismo financeiro e sustentabilidade", "e "a terra está a falar: agora ou nunca".

"O percurso de Randi Zuckeberg coloca-a na vanguarda tanto do mundo tecnológico como das artes. Como colaboradora inicial do Facebook e criadora do Facebook Live, esteve na linha da frente da tecnologia Web 2.0.​​​​", refere a organização.​

De acordo com a organização, as Conferências do Estoril, das quais a agência Lusa é media 'partner', contarão com a participação de cerca de 70 oradores e mais de mil estudantes nacionais e internacionais.