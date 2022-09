Caso Luís Dias: agricultor lesado pelo Estado vai fazer greve de fome pela terceira vez

O agricultor que já fez duas greves de fome em protesto contra a atuação do Estado no processo de financiamento da Quinta das Amoras, em Idanha-a-Nova, vai voltar a manifestar-se à porta da residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento. A decisão foi avançada ao Expresso pelo próprio Luís Dias, depois de vários meses em contacto com o gabinete do primeiro-ministro, que lhe tinha prometido uma solução após uma luta burocrática que começou há oito anos.

